27.02.2017 17:19:28

ASDER Başkanı Halit Erdoğan:

Adaleti Savunanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Halit Erdoğan, 28 Şubat'ın 20'nci yıl dönümü ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

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Adaleti Savunanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Halit Erdoğan, 28 Şubat'ın 20'nci yıl dönümü ile ilgili basın açıklaması düzenledi.Mazlumder Kayseri Şubesinde düzenlenen basın açıklamasında, kendisi de 28 Şubat mağduru bir asker olan Başkan Halit Erdoğan, 28 Şubat sürecinde yaşananları şöyle sıraladı:"1996 Temmuz ayında yapılan seçimler sonucunda bugünkü iktidarın temelini teşkil eden Refah Partisi en fazla oyu alarak Doğru Yol Partisi ile koalisyon kurdu. Ancak bu koalisyonu kabullenemeyen dönemin medya, bürokrasi ve siyasileri meşru hükümeti iktidardan indirmek için baskıya başladılar.Çeşitli baskılarla hükümet icraat yapamaz, görev yapamaz hale getirilerek istifa etmeye zorlandı ve sonuçta siyasi oyunlarla ve tehditle hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Ülkenin en fazla milletvekiline sahip Refah Partisi, baskı altındaki yargı tarafından kapatıldı.Ardından ülke ekonomik ve siyasi kriz içine girerek bankalar battı, fabrikalar kapandı, milyonlarca kişi işsiz kaldıÜlke ekonomisi 310 milyar Dolar zarara uğratıldı.Dini hassasiyete sahip halk tahrik edilerek isyan etmeye yönlendirildi."Bin yıl süreceği söylenen, 28 Şubat'ın izlerinin 2011 seçimlerinde, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle silindiğini savunan Başkan Halit Erdoğan, "Bugün bürokratik vesayetin baskısından kurtulmuş olarak 1000 yıl süreceği ifade edilen 28 Şubat 1997'nin izlerini silmek ve mağduriyetlerin son bulmasını arzulamaktayız. Bu nedenle 28 Şubat döneminde gasp edilen hakların verilmesini ve dönemin taraflı yargısınca verilen cezaların kaldırılmasını ve bu döneme sebep olanların cezalandırılmasını talep etmekteyiz. Bir daha 28 Şubat ve benzeri darbe dönemlerinin yaşanmaması arzu ve temennisiyle" ifadelerini kullandı.