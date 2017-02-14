14.02.2017 08:11:31

Artvinli çiçekçiden Sevgililer Günü'ne özel klip

Artvin'de 7 yıldır çiçekçilik yapan Alpaslan ve Elif Karacan çifti 'Sevgililer Günü'nde bir farkımız olsun' diyerek kendilerine özel bir reklam videosu hazırladı. Hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan çift büyük ilgi gördü.

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Artvin'de 7 yıldır çiçekçilik yapan Alpaslan ve Elif Karacan çifti "Sevgililer Günü'nde bir farkımız olsun" diyerek kendilerine özel bir reklam videosu hazırladı. Hazırladıkları videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşan çift büyük ilgi gördü.Her geçen yıl Sevgililer Günü'nden beklentilerinin azaldığını ve diğer çiçekçilerden 1 adım öne geçebilmek için böyle bir video çektiklerini dile getiren Alpaslan Karacan "Bu son zamanlarda işlerimiz biraz durgun. Artvin'de nüfusumuz da az, nüfus az olduğundan fazla talepte olmuyor. Yine de Allah'a şükür diyoruz. Her yıl beklentimiz biraz daha altına inmeye başladı. Bu sene inşallah biraz daha canlı olur diye düşünüyoruz. Çalışanlarımız ile birlikte bir video çektik ve sosyal medya hesabımızdan paylaştık. Çokta güzel tepkiler aldık, inşallah dönüşü olacak. Güzel bir videoya imza attık. İl dışından bile beğenenler paylaşanlar oldu" dedi.Sevgililer Günü olan 14 Şubat'da işlerinin arttığını il içinden ve dışından bir çok sipariş aldıklarını dile getiren Elif Karacan ise "Sevgililer Günü sevgilisi olanlar için çok güzel geçiyor, sevgilin yoksa hüsran. Sevgi olsun her şey oluyor zaten inşallah güzel geçer" diye konuştu.