02.03.2017 18:12:26

Artvin Kore Gazisini Son Yolculuğuna Uğurladı

Artvin'de hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore Gazisi Rıfat Karagöl, toprağa verildi.

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Artvin'de hayatını kaybeden 87 yaşındaki Kore Gazisi Rıfat Karagöl, toprağa verildi.Tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Karagöl için Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve akrabalarının yanı sıra Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Osman Kılıç, Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Karagöl'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, bir süre vatandaşların ve askerlerin omuzunda taşındıktan sonra cenaze arabasına konularak defnedileceği Atanoğlu mezarlığına götürüldü.Karagöl'ün cenazesi, burada sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.Vali Ömer Doğanay, Karagöl'ün oğulları Hasan ve Osman Karagöl ile akrabalarına başsağlığı diledi.