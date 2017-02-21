21.02.2017 14:06:13

Artvin'de yatırım destek ve tanıtım toplantısı

Artvin'de Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için toplantı gerçekleştirildi.

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Artvin'de Yatırım Destek ve Tanıtım Strateji Belgesi kapsamında oluşturulan Eylem Planı'nda yer alan faaliyetlerin hayata geçirilebilmesi için toplantı gerçekleştirildi.Artvin Valisi Ömer Doğanay'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Artvin Belediye Başkanlığı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü, İl Özel İdaresi, İl Defterdarlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Arı Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Artvin Yatırım Destek Ofisi'nin yetkilileri katıldı. Toplantıda, eylem planı kapsamında belirlenmiş faaliyet konularından sorumlu ve ilgili kuruluşlarca kapsamlı istişareler gerçekleştirilirken, bir sonraki toplantıya kadar hangi kurum ve kuruluş ile hangi faaliyetlerin tamamlanabileceği gibi hususlar üzerinde durularak, bu kapsamda yapılması gerekenler belirlendi.