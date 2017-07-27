27.07.2017 15:53:57

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin-Borçka karayolu Sümbüllü tüneli çıkışına meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.



Olay bugün Artvin-Borçka karayolu Sümbüllü köyü tünelin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaattin Kumaş yönetimdeki 07 FCS 67 otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki yamaca çarptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ve AFAD ekipleri kazaya müdahale etti. Kazada Halil Kumaş ve Alaattin Kumaş yaralandı. Araç içerisinde bulunan Nail Çoşkun ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Artvin Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



