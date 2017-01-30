30.01.2017 14:03:40

Artvin'de karla mücadele çalışmaları

Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

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Artvin'de 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlatan Artvin Belediyesi'ne dükkanlarının önlerini temizleyen esnaf yardımcı oldu. Esnaf ile belediye ekipleri el ele vererek karla mücadeleyi beraber sürdürdü. Artvin Belediyesi ekipleri ana caddeleri her ne kadar trafiğe açmaya çalışsa da araçlar zaman zaman trafikte seyir etmekte zorlandı. Zorlanan araçların imdadına ise vatandaş yetişti. Kar nedeniyle yolda kalan araçları iten vatandaşlar yolu yeniden trafiğe açtı.