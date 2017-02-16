16.02.2017 19:02:52

Artvin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Artvin'de şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

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Artvin'de şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Kısa sürede şiddetini arttıran kar yağışı Artvin'i beyaza bürüdü. Artvin merkezde mahallelere çıkamayan dolmuşlar güzergahını değiştirmek zorunda kaldı. Artvin Belediyesi ana caddelerde tuzlama çalışmalarını hızlandırarak, Artvin'de karın olumsuz etkisini azaltmaya çalıştı.5 ilçede eğitime kar engeliArtvin'de şiddetini arttıran kar nedeni ile Ardanuç, Borçka, Hopa, Arhavi ve Murgul'da eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Engelli ve hamile kamu personelleri ise 1 gün süre ile idari izinli sayıldı.