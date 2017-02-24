24.02.2017 13:25:48

Artvin'de fırıncılar birleşme kararı aldı

Artvin'de yıllardır esnaflık yapan 10 fırın sahibi, bir çatı altında birleşme kararı aldı.

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Artvin'de yıllardır esnaflık yapan 10 fırın sahibi, bir çatı altında birleşme kararı aldı.Artvin'de uzun yıllardır esnaflık yapan 10 fırın sahibi, ekmeğin maliyetinin artması nedeniyle birleşme kararı aldı. Artvin'in Ekmek Teknesi ismini verdikleri bir fabrika kurmaya hazırlanan fırıncılar, çıkarılacak ekmeğin daha hijyenik ortamda olacağını ve ekmeğin fırından çıkar çıkmaz paketleneceği için kimsenin eli değmeden sofralara gideceğini dile getiriyor.32 yıldır fırıncılık yaptığını ve tecrübelerine dayanarak birleşmenin Artvin için daha iyi bir hizmet fırsatı olduğunu dile getiren Osman Zeki Yağcı, "Artvin'de fırıncılar olarak bir birleşme kararı aldık. 10 fırıncıyız. Hijyenik ve modern bir taş fırın ekmek fabrikası kurmaya çalışıyoruz. Artvin için güzel bir hizmet olacağından eminim. Kalite eksikliği olmayacak, ekmeklerimiz daha hijyenik, daha modern, hiç el değmeden Artvin halkına sunulacak. Artvin için daha iyi olacağından 30 yıllık tecrübemle buna kesinlikle eminim. Ben 32 yıldır bu mesleği yapıyorum. Diğer fırıncı arkadaşlarla birleşerek Artvin halkına böyle bir hizmeti sunmaya karar verdik" şeklinde konuştu.Fırıncılığın nesiller arasında kendisine kadar geldiğini fakat artık daha iyi bir hizmet vermeleri gerektiğini düşünerek böyle bir birleşimin girişiminde bulunduklarını dile getiren fırıncı Emrah Yalçınkaya ise, "Artvin'de 60 yıldır hizmet veriyoruz. Bu birleşimle önceliğimiz kalite ve hijyendir. Daha kaliteli hizmet vermek için bu işe baş koyduk ve Artvin halkına daha kaliteli ve hijyenik bir şekilde daha iyi bir hizmet vereceğiz. Bu birlikteliğimiz ismi Artvin Ekmek Teknesi, içeride yaklaşık 25 kişi personelimiz olacak, dışarıda 10 kişilik dağıtım ekibimiz olacak. Tabii ki yapılması gereken hizmetlerini yaptıracağız. Günümüz şartlarında maliyetlerimiz çok yüksek ve artık merdiven altı diyorum ben, biz merdiven altı fırın yapmak istemiyoruz. Maliyetlerimizi biraz daha düşürmeye çalışıyoruz. Bu şekilde çalışmanın daha uygun olduğunu düşündük ve daha temiz olduğuna inandık. Gittik gezdik gördük ve bu işi daha iyi yapabileceğimize inandık" ifadelerini kullandı."Amacımız üretimin daha hijyenik bir biçimde sağlanması"Fırıncılıktaki mazilerinin uzun yıllara dayanmasından dolayı kendi faaliyetlerini durdurmanın manevi açıdan çok zor olacağını dile getiren Merih Çakmak da, "Artvin'in nüfus sayısına göre fırın sayısının çok yüksek olması, denetiminin zor olması ve mesleksel sıkıntılar nedeniyle, zorluklardan kaynaklanan ama sonuç itibariyle herkesin gönlünde yatan sağlıklı bir ortam içerisinde ekmeğimizi üreteceğiz. Kontrolünün daha iyi olabildiği, gıda sektörü olduğu için mühendis ve gıda teknikerlerinin gözetiminde bir üretim olacak. Amacımız üretimin daha hijyenik bir biçimde sağlanmasıdır. Bütün arkadaşlarla konuştuk, Artvin'in durumu belli, potansiyeli belli. Daha hijyenik, daha sağlıklı tek bir elden üretim nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde birleşerek daha sağlıklı bir biçimde yapabileceğimizin kararını verdik. Cumhuriyetle birlikte kurulan bir fırın, çok geniş bir mazimiz var. Bunun manevi yönü gerçekten kaldırılması zor, bu kadar mazisi, anısı, hatırası olan bir işletmeyi bir çırpıda kapatmak zor ama sonuçta şartlar bunu gerektiriyor" dedi.