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Artvin'de 'Bitkisel Üretim Faaliyetleri' Çalıştayı Gerçekleştirildi
11.05.2017 14:57:12

Artvin'de 'Bitkisel Üretim Faaliyetleri' Çalıştayı Gerçekleştirildi

Artvin'de ilin bitkisel üretim faaliyetlerin mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan sorunları ortaya koymak amacıyla 'Bitkisel Üretim' konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Artvin'de ilin bitkisel üretim faaliyetlerin mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan sorunları ortaya koymak amacıyla "Bitkisel Üretim" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, devlet olarak Artvin'de bitkisel üretim ve hayvancılık alanındaki projelere ve çalışmalara büyük önem verdiklerini ve her türlü desteği çiftçilere sağladıklarını söyledi.

Artvin'in potansiyel zenginliklerinin bulunduğunu belirten Vali Doğanay, "Topraktan kopmak mümkün değil. Sanayileşmenin yanı sıra mutlaka tarıma fazla önem vermeliyiz. Tarım vazgeçilmez bir ihtiyacımızdır. Devlet olarak üreticilerimize ve çiftçilerimize her türlü desteklerimiz artarak devam ediyor. Artık girişimcinin de kendi ayakları üzerinde durması çok desteğe ihtiyacı olmadan yürümesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Üretim Genel Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Resul Durmaz ise Artvin bölgesinin Akdeniz, Karadeniz ve Osiyenik gibi 3 farklı iklimin bir arada yaşandığını ifade ederek "Artvin, zengin su kaynakları, sahip olduğu farklı yaşam ortamları sayesinde çok sayıda farklı bitkinin yetişebilmesine imkan tanımış olup, ülkemizin bitkisel tür çeşitliliği bakımından en zengin ilidir. Artvin'in yüz ölçümünün sadece yüzde 9'unda tarımsal faaliyetler yapılabilmektedir. Yıllardır küçük aile işletmeleri şeklinde süregelen ve her alanda makineli yapma imkanına sahip olunamaması kısıtlarına rağmen ülkemiz için stratejik değeri olan fındık ve çay ürünlerinin üretimi ile tarımsal faaliyetlerin yürütülmesindeki kısıtları avantaja çevirebilmenin cömertliğini bizlere ziyadesiyle yaşatmaktadır" diye konuştu.

TUİK'in 2016 yılı verilerine Artvin'de 55 bin 162 dekarlık alanda 36 bin 953 ton tarla bitkileri üretiminden patates 16 bin 941 ton üretimiyle ilk sırayı aldığını kaydeden Durmaz, şunları söyledi:

"Patatesi sırasıyla 12 bin 172 ton yeşil ot, 2 bin 835 ton silajlık-hasil mısır, 3 bin 35 ton dane mısır ve 1 bin 324 ton fasulye takip etmektedir. Ayrıca 2016 yılında 190 bin 976 dekarlık alanda 179 bin 468 ton meyve üretimi gerçekleştirilmiştir. Meyve üretiminde ilk sırayı 155.733 ton üretimle çay almış, bunu sırasıyla 5.022 ton fındık, 2.180 ton elma, 2.128 ton ceviz ve 1.868 ton ile armut meyvesi olmuştur. 2016 yılında sebze üretimi kapsamında ise 9 bin 450 dekar alanda 9 bin 477 ton sebze üretilmiştir. Artvin ilinde üretilen tarımsal ürünlerin ülke genelindeki payına bakıldığında fındık üretimin yüzde 1,2'sine, yaş çay üretimin yüzde 11,54'üne ev sahipliği yaparak tarımsal faaliyetlerin yürütülmesindeki kısıtları avantaja çevirebilmenin cömertliğini bizlere ziyadesiyle yaşatmaktadır."

Durmaz, bakanlıklarının ekolojik dengenin korunarak, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması ve tüketiciye kaliteli, güvenilir ürünlerin sunulması öncelikli hedeflerinin olduğunu da kaydetti.

Doğal çiçek soğanı üretiminin önemine işaret eden Durmaz, "Murgul ilçesinde Koruyucular Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifince 2012 yılında doğal çiçek soğanlarının doğadan toplanması, üretimi ve ihracatı kapsamında faaliyetleri var. Bu kooperatifimiz doğal çiçek soğanını yurt dışına ihraç etme yetkisine sahiptir" şeklinde konuştu.

Artvin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur ise "İlimizde bitkisel üretim faaliyetlerin mevcut durumunu değerlendirmek, yaşanan sorunları ortaya koymak, bu sorunları sektörün tüm paydaşlarının katılımı ile ortak akıl çerçevesinde çözüme kavuşturmak, gerek genel bütçe gerekse özel bütçe kaynakları ile yürütülen projelerle ilimizde güvenilir gıda üretimini gerçekleştirmek, çiftçi refahını artırmak, gübre ve ilaç kalıntısı içermeyen kaliteli ve verimli doğal ürünler yetiştirerek halkımızın tüketimine sunmak amacıyla çalıştay düzenledik" ifadelerini kullandı.

Çalıştay konuşmaların ve teknik bilgilerin sunulmasının ardından üreticilerin sorunları ve çözüm önerileri konusundaki taleplerin karşılıklı görüşülmesinin ardından sona erdi.

Çalıştaya, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, bakanlık temsilcileri, ilçe kaymakamları, kooperatif başkanları ve çiftçiler katıldı.
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