25.01.2017 12:28:56

Artvin, 'Akılcı İlaç Kullanımı'nda daha da ilerleyecek

Akılcı ilaç kullanımında birinci sırada olan Artvin'de vatandaşlar, daha da bilinçlendiriliyor.

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Akılcı ilaç kullanımında birinci sırada olan Artvin'de vatandaşlar, daha da bilinçlendiriliyor.Artvin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda, 5 yıldır en düşük antibiyotik kullanım oranıyla başı çeken il olan Artvin'de gereksiz antibiyotik kullanımının daha da azaltılması için çalışmalar yürütülüyor. Akılcı İlaç İl Koordinatörü Dr. Mehmet Şeker ve beraberindeki heyet tarafından Artvin merkez ve ilçelerindeki aile hekimleri ziyaret edilerek, hekimlere akılcı ilaç kullanımı hakkında bilgi verildi.Artvin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hızla gelişen antibiyotik direnci global bir sorun haline gelmiş, dolayısıyla ülkemizde de gerekli tedbirlerin alınması ve farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Bu kapsamda merkez ilçe, Arhavi, Hopa, Borçka, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde görev yapmakta olan TSM başkanları ve aile hekimlerimiz ziyaret edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.