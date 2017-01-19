19.01.2017 13:45:36

Artvin AK Parti Kadın Kolları'ndan kan bağışı kampanyası

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

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AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.Artvin Belediyesi önünde yer alan Kızılay Kan Bağış aracını ziyaret eden AK Partili kadınlar kan bağışında bulundu. Kadın Kolları yönetimi adına açıklama yapan Başkan Reyhan Güneri, "'Kim bir insanı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur' diye buyuran Rabbimize itaat edip 'Vatan sana kanım feda' diyerek Kızılay Kan Bağışlama Merkezine kan bağışında bulunduk. İlik nakli bekleyenlere de umut olmak adına kök hücre verebilmek için kan örneği verip sıraya girdik" dedi. "Hayat kurtarmak senin kanında var" diyen Reyhan Güneri halkı daha duyarlı olmaya ve lösemi hastalarına umut olmaya davet etti.