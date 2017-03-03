03.03.2017 19:38:25

Artık yabancı dil öğrenmeye gerek kalmadı

Kulaklıklar yabancı dili gerçek zamanlı olarak çevirebilecek.

İHA'nın haberine göre, eğer yabancı bir ülkedeyken yemek siparişi vermek, otel adresi sormak gibi konularda yabancı dilinizden dolayı çekinmenize gerek kalmadı. Çünkü artık yabancı dil öğrenmenize gerek yok.

Hitchhiker's Guide to the Galaxy filmindeki “Babel Fish” veya Star Trek filmindeki “Universal Translator” cihazları gibi çalışacak kulak içi çevirmen sistemi artık hayata geçiyor. Maliyeti $249 olan Pilot ismindeki bu sistem bu yılın ilerleyen zamanlarında hayata geçecek.

Bu sistem konuşma içerisinde bulunan kişilerin kulaklarına ayrı ayrı taktıkları kulak içi cihazlar sayesinde çalışıyor.

İlk kez iki farklı dil arasında çeviri yapabilen bu kulaklık Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Bu teknolojiyi geliştiren firma Waverly Labs “Bu giyilebilir teknoloji, iki farklı dilde konuşup birbirini anlamayan insanların iletişim kurmasını sağlıyor” diyor.

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İleride güncelleme ile dillerin artacağı belirtilirken şuanda İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca destekleniyor.

Eğer kişilerden birisi kulaklığı takmak istemezse, mobil uygulama aracılığıyla hoparlörden de dinleme imkanına sahip. Şuanda bu cihaz çevrenizde gerçekleşen her şeyi size çevirmiyor. Sadece aynı Pilot kulaklığını takan kişinin söylediklerini çeviriyor. Ancak firmanın amacı ileride bunu tamamen çevrenizi çevirecek şekilde geliştirmek. Bunun yanında cihaz offline (çevrimdışı) olarak çalışıyor. Yani kullanım esnasında hiçbir veri kullanımından dolayı ücret ödemenize neden olmayacak. Ürün bir adet taşınabilir şarj cihazı ve mobil uygulamasına erişim hakkıyla geliyor. Bu uygulamadan kulaklık ile çevirmesini istediğiniz dilleri yükleyebiliyorsunuz. Kulaklıkları bir kişi taktığında ise telefonundan müzik veya radyo dinleyebiliyor. Kısacası kulaklıklar çevirmenlik yapmadığında bir Bluetooth kulaklık özelliği gösteriyor.

En son olarak geliştirme aşamasında olan Pilot sadece yaygın lehçe, ağızları çevirebiliyor durumda. Aksanı bozuk olan insanların konuşmasının cihazın çalışmasını engelleyebileceği belirtiliyor.