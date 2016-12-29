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Artık üşümeyecekler
29.12.2016 18:06:21

Artık üşümeyecekler

Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi'nde öğrencilere kışlık kaban hediye eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yeni kabanlarını giyen öğrencilerle birlikte 1 metreye yakın olan karda kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Ünye'nin Pelitliyatak Mahallesi'nde öğrencilere kışlık kaban hediye eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yeni kabanlarını giyen öğrencilerle birlikte 1 metreye yakın olan karda kızaklarla kayarak karın tadını çıkardı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve beraberindeki Ünye Kent konseyi üyeleri Ünye Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla Pelitliyatak İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 290 öğrenci ile Yenikent İlkokulu'nda 15 öğrenciye kışlık kaban hediye etti. Kaban dağıtım programında Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem, Ünye Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Ocak, Ünye Kent Konseyi Kadın Meclisi yönetim kurulu üyeleri bulundu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Pelitliyatak Mahallesi gibi Ünye'nin yüksek bölgelerinde ihtiyaç sahibi kişilerin daha çok olduğunu ve bu bölgelerde kış mevsiminin zor şartlar altında geçtiğini söyledi. Başkan Çamyar, "Cumhurbaşkanımızın 'Öğrencinin zengini olmaz' diye bir tabiri var. Biz de bir öğrencilerimizin tamamına yönelik, soğuk kış günlerinde içleri ısınsın diye onlara kaban götürdük ve çocuklarımıza hediye ettik" dedi.

Kaban dağıtımının ardından 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının olduğu Pelitliyatak da yeni kabanlarını giyen öğrencilerle birlikte karın keyfini beraberindekilerle birlikte kızak kayarak çıkartan Başkan Çamyar, kaban dağıtımına ihtiyaç duyulan bölgelerde devam edileceğini söyleyerek Ünye Belediyesi'nin sosyal destek projelerinin süreceğini sözlerine ekledi.
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