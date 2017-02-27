27.02.2017 23:08:17

'Artı 1 İstihdam Teşviği'

Denizli Valisi Altıparmak: - 'Türkiye ihracatının önemli üretim kentlerinden olan Denizli, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'na en önemli desteği vermeye hazırlanıyor'

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması yönündeki çağrısına müteşebbis işadamları ile tanınan Denizli'nin en iyi şekilde cevap vereceğini söyledi.

Vali Altıparmak, istihdamı artırma çalışmaları kapsamında "Artı 1 İstihdam Teşviği" adıyla bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ihracatının önemli üretim kentlerinden olan Denizli'nin, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı'na en önemli desteği vermeye hazırlandığını bildirdi.

Altıparmak, "Sanayi, turizm ve birçok üretim sektöründe söz sahibi olan Denizli'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz ekonomisi için yaptığı bu çağrıya en iyi cevabı verebilecek illerden birisi. Ben inanıyorum ki, sanayicilerimiz, işadamlarımız yani kısacası istihdam sağlayan tüm kesimlerimiz bir araya gelerek bu zincirin bir halkası olacak." ifadesini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrencilerin yeteneklerine göre eğitim alması ve branşlaşması gerektiğine dikkati çekerek, "Çocuklarımız kapasitesine göre eğitim alıp bu alanlarda üniversiteye devam etmeli. Bu şekilde en sağlıklı verim alınacaktır." dedi.

Türkiye İhracatçılar Birliği Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının çok önemli olduğunu belirterek, sanayicilerin özellikle başlangıç seviyesinde ve ara kademe yöneticiler için meslek lisesi ve meslek yüksekokulları mezunlarına öncelik vermesini istedi.

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, ekonomi şurasında Cumhurbaşkan Erdoğan'a Denizli'nin istihdamını 20 bin artırma hedefini ilettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Eğer Çardak Organize Sanayi Bölgesine müsaade ederlerse orası işler hale gelirse, biz bu rakamın da üstüne de çıkarız diye düşünüyorum. Yeni yatırımlarla istihdamımızı daha çok artıracağımızı ümit ediyorum. Ülkemiz adana ne kadar üretim önemliyse istihdam da o kadar önemli."