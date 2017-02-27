27.02.2017 14:45:39

Art arda iki önemli görüşme

Başbakan Binali Yıldırım bugün iki önemli görüşme yaptı

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Başbakan Binali Yıldırım bugün iki önemli görüşme yaptı.İlk görüşme Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'laydı ve sürpriz niteliğindeydi zira Başbakan'ın programında bu görüşme yer almıyordu. 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Başbakan Yıldırım'ın ikinci görüşmesiyse Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yleydi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi. İkili, baş başa görüşmenin ardından da çalışma yemeğinde bir araya geldi.