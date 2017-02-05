05.02.2017 12:56:15

Arslanbey yerleşkesinde kaldırım çalışması

Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesine üniversite öğrencileri için beton kaldırım çalışması yaptı.

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Kartepe Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesine üniversite öğrencileri için beton kaldırım çalışması yaptı.Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Acil Müdahale Ekipleri, Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Yerleşkesi'nde okuyan öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşımını sağlamak için köprü üzerinde kaldırım çalışması yaptı. Ekipler, köprü üzerinde 40 metre uzunluğunda 1 metre genişliğindeki beton yaya kaldırımını bölge halkının hizmetine sundu. Belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma ile araç trafiğinin yoğun olduğu Birlik caddesinde köprü üstünden geçen üniversite öğrencilerinin yurt ile okul arasındaki ulaşımı güvenli hale getirildi.