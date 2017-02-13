13.02.2017 12:30:36

Arslan'dan Eğitim-Bir-Sen'e veda ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı müşavirliğine atanan Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş Şube Başkanlığına veda ziyaretinde bulundu.

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Milli Eğitim Bakanlığı müşavirliğine atanan Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Muş Şube Başkanlığına veda ziyaretinde bulundu.Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cevdet Arslan'ı kabul etti. Cevdet Arslan'ın görev yaptığı süre içerisinde cana yakınlığı, efendiliği, sabır ve sebatlığıyla eğitim camiasının gönlünde taht kurduğunu ifade eden Mahir Barışan, "Sayın Müdürümüz, çalışma arkadaşlarıyla sorunları yerinde görüp sahada çözümler üretmeye çalışmıştır. Görev yaptığı süre içerisinde gelişmişlik endeksinde son sırada yer alan ilimizin eğitim öğretim alanındaki kaderini değiştirmek için güzel çalışmalara imza atmıştır. YGS, LYS ve TEOG'da Türkiye ortalamasına yaklaşan başarı grafiği, yurtiçi gezileri, alanındaki uzman kişilerle gerçekleştirilen kariyer günleri, öğretimdeki başarıyı arttırmak için yaptığı deneme sınavları, sportif faaliyetleri, konferanslar, beyaz bayrak çalışmaları ilimizi eğitim öğretim alanında iyi yere getirmek için yaptığı çalışmalardan bazılarıdır" dedi.Arslan'ın milli eğitim müdürlüğü makamını eğitim çalışanlarına ve halka açtığını, hizmeti merkeze alan proje odaklı milli bilinç ve şuur kazandırmaya yönelik çalışmalar sarf ettiğini vurgulayan Barışan, şöyle konuştu:"Türkiye'de en çok yatılı bölge okulunun olduğu il olan Muş'ta YBO çalıştayının düzenlenmesi için çaba göstermiş, yeniden ihya ve inşa sürecinde mihenk taşı olacak imam hatip ortaokullarının niteliğini artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mevcut okulların sınıflarına sıkışan imam hatip ortaokulları yerine bağımsız, altyapısı güçlü, fiziki imkanları ve donanımları geniş imam hatip ortaokullarının açılmasını sağlamıştır. Okullara verdiği destekle ülke genelindeki yarışmalarda okullarımızın önemli başarılar elde etmesini sağlamış, öğrencilerimizin okuma alanındaki eksikliklerinin gidermek için ücretsiz kitap dağıtımı gerçekleştirmiştir. Ülkemizin gelişmişlik endeksinde son sırada yer alan ilimizin kaderini değiştirmek için gecesini gündüzüne katan, ilimizdeki bürokratik oligarşi ile mücadele eden, görev yaptığı süre zarfında hep alanda ve sahada olan müdürümüze yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantısında Eğitim-Bir-Sen Muş Şubesi olarak başarılar diliyorum."Şanlıurfa'dan Muş'a atanan Metin İlci'ye de başarı dileyen Barışan, Şanlıurfa'da birçok güzel çalışmaya imza atan Metin İlci'nin Muş'ta da aynı çalışmalara imza atacağından şüpheleri olmadığını kaydetti.Barışan, yaptığı konuşmanın ardından Cevdet Arslan'a plaket takdim etti.