09.05.2017 09:42:06

Arpacık göletine teknik gezi düzenlendi

Denizli Pamukkale Üniveristesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Arpacık Göletinde incelemelerde bulunmak üzere teknik gezi düzenlendi.

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Denizli Pamukkale Üniveristesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Arpacık Göletinde incelemelerde bulunmak üzere teknik gezi düzenlendi.Aydın Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü sınırlarında bulunan inşaatı devam eden Arpacık Gölet'ine teknik gezi düzenleyen Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Jeolojisi dersi kapsamında 3. ve 4. sınıf öğrencileri için gölet yerinde yapılan Mühendislik Jeolojisi uygulamalarını yerinde göstermek amacı ile teknik gezi düzenlendi.DSİ 21. Bölge Müdürlüğü personeli Jeoloji Mühendisi Ali Rıza Özdamar, Jeoloji Mühendisi Tuğba Sarayköylü, 213. Şube Müdürlüğü personeli Jeoloji Mühendisi Meltem Sungur, Arpacık Gölet'i Şantiye Şefi İnşaat Mühendisi Feridun Karaca'nın katılımları ile düzenlenen teknik gezide öğrenciler mühendislik jeolojisi uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldular.Denizli Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Kumsar, verilen bilgilerden oldukça faydalandıklarını belirterek DSİ yetkililerine teşekkür etti.Muğla ili Seydikemer ilçesi sınırlarında yer alan Arpacık Göleti'nin gövde yüksekliği 47 metre olduğu, depolayacağı 371 m3 su ile 4 bin 150 dekar tarım arazisini sulayacağı ve yıllık 460 bin TL gelir artışı sağlayacağı belirtildi.