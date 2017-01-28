28.01.2017 22:08:30

Arnavutluk'tan Kosova'ya tam destek

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arnavutluk İçişleri Bakanı Saimir Tahiri'yi kabul etti

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Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Arnavutluk İçişleri Bakanı Saimir Tahiri'yi kabul etti.İki ülke arasında her alanda başarıyla gelişen ilişkilerin daha ileriye taşınması imkanlarının ele alındığı görüşmede, Kosova ile Arnavutluk arasında güvenlik alanında işbirliğin yoğunlaştırılması gereği üzerinde duruldu.Kosova Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşme ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Thaçi'nin, iki ülke arasında giderek artan işbirliğin, Kosova ile Arnavutluk'a, Avrupa Birliği ( AB) ile entegrasyon sürecinde yardımcı olduğunu belirttiğine işaret edildi.Arnavutluk İçişleri Bakanı Saimir Tahiri ise iki ülke arasında güvenlik alanında var olan işbirliğin daha da pekiştiğini kaydettiği belirtildi.Konuk Bakan Tahiri, Priştine'de mevkidaşı Skender Hyseni ile de görüştü.Kosova İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tahiri, Kosova ile birlikte, terörle mücadelede, organize ve sınır ötesi suç alanlarında işbirliği konularını ele aldıklarını aktardı. Bakan Tahiri, Kosova vatandaşları hakkında Sırbistan tarafından çıkarılan yakalama kararlarının uygulanmasının aşırı ve yasa dışı olduğunu söyledi.Bakan Hyseni ise iki ülke arasındaki işbirliğinin uzun vadeli ve istikrarlı olduğuna işaret ederek, "Kosova'nın olmadığı her yerde bizim sesimizi duyuracak bir yer var, o da Tiran'dır" ifadesini kullandı.Kosova ile Sırbistan arasında son dönemlerde yaşanan gerginliğin ardından İçişleri Bakanı Tahiri, destek için Kosova'yı ziyaret eden Arnavutluk'un ilk yetkilisi oldu.(Ercan Kasap/İHA)