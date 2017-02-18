18.02.2017 19:12:06

Arnavutlar, Kosova'da Türk bayrağı yırttı

Kosova'nın Prizren şehrinde, Türk bayrağını asılı olduğu direkten indirdirerek yırtan grupta yer aldıklarından şüphelenilen 3 Arnavut'un gözaltına alındığı bildirildi.

AA'nın haberine göre Kosova polisi, dün ülkenin güneybatısındaki Prizren'de Türk bayrağını asılı olduğu direkten indirdikleri şüphesiyle 3 Arnavut'un gözaltına alındığını açıkladı.

Kosova'nın bağımsızlığının 9'uncu yıl dönümünün kutlandığı cuma günü, Prizren'de bir grup Türk bayrağını asılı olduğu direkten indirerek yırtmıştı.

Kosova medyasında yer alan görüntülerde, "Bu bayram, bizim bayramımız" diyen bir grup gencin direkte asılı bayrağı indirdikleri ve üzerine basarak yırttıkları yer alıyor.

Kosova Dışişleri Bakanlığı ve Kosova Türk Demokratik Partisi (KDTP) olayın ardından saldırıyı kınadı. KDTP'den yapılan yazılı açıklamada, "Türk bayrağı, Türkiye devletinin bayrağı olduğu gibi Kosova'da yaşayan Türklerin de bayrağıdır. Bayraklar, iki milleti birbirine bağlayan temel unsurlardan biridir" ifadelerine yer verilmişti.

Benzer bir olay, geçen kasım ayında, Arnavutluk'un Bayrak ve Bağımsızlık Günü'nde yaşanmıştı. Türk bayrağı asılı olduğu direkten indirilmiş ve Türkiye'nin Prizren'deki Başkonsolosluğuna saldırı düzenlenmişti.

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