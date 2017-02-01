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Arnavut hasta, Samsun'da sağlığına kavuştu
01.02.2017 16:49:59

Arnavut hasta, Samsun'da sağlığına kavuştu

Arnavutluk'ta yaşayan, birçok hastalığı taşıdığından yüksek risk dolayısıyla operasyon yapılamayan, bu süre içerisinde hastalığı ilerlemiş ve genel durumu bozulmuş olan 62 yaşındaki Hysen Gazheli, Samsun'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Arnavutluk'ta yaşayan, birçok hastalığı taşıdığından yüksek risk dolayısıyla operasyon yapılamayan, bu süre içerisinde hastalığı ilerlemiş ve genel durumu bozulmuş olan 62 yaşındaki Hysen Gazheli, Samsun'da geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Hysen Gazheli, Arnavutluk'ta çare bulunamayan sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelerek VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirdi.

"Umuda yolculuk gibi hastanemize geldi"

Operasyon hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Artan Jahollari, "62 yaşında Hysen Gazheli adında Arnavut hasta; hastanemize geldiğinde daha önce kalp ameliyatı olmuş, uzun süre diyabet nedeniyle insülin kullanmış ve kronik böbrek yetmezliği mevcuttu. Bacakta damar tıkanıklığı nedeniyle 3 aydır Arnavutluk'ta tıbbi tedavi verilmiş fakat birçok hastalığı taşıdığı için yüksek risk dolayısıyla operasyon yapılamamıştı. Bu süre içerisinde de hastalığı ilerlemiş ve genel durumu bozulmuşu" bilgisini verdi.

Opr. Dr. Jahollari "Sol ayak 5. parmağında nekroz, sol bacakta ise şiddetli ağrı ve dolaşım bozukluğu meydana gelmiş, böbrek yetmezliği ve akciğer ödemi bulguları ilerlemişti. Kritik bacak iskemisi sadece ilgili ekstremiteyi değil hastanın böbrek ve kardiyak fonksiyonlarını da etkileyerek bu hastada yüksek hayati risk oluşturmuştu" diye ekledi.

"Safen ven grefti ve periferik bypass" yöntemiyle sağlığına kavuştu

Opr. Dr.Artan Jahollari gerçekleştirdiği ameliyat için "Sol bacak damar tıkanıklığına yönelik 'safen ven grefti ile periferik bypass' yapıldı ve genel durumunu stabilize etmek amacıyla yoğun bakımda ileri tıbbi tedavi uygulandı. Dolaşım sağlandıktan sonra ağrıları kaybolan, bacağı kesilmekten kurtulan ve genel durumu düzelen hastamız 1 hafta sonra hastanemizden taburcu edilerek sağlıklı bir şekilde Arnavutluk'a geri döndü" şeklinde konuştu.

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