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'Arkamızda dev bir miras var'
24.02.2017 22:56:09

'Arkamızda dev bir miras var'

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzonspor işbirliğiyle hazırlanan 'Efsane Avni Aker'e veda' belgeselinin gala gecesi Beşiktaş'ta yapıl

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Trabzonspor işbirliğiyle hazırlanan "Efsane Avni Aker'e veda" belgeselinin gala gecesi Beşiktaş'ta yapıldı. Geceye Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın yanı sıra bordo-mavili kulübün efsane isimleri de katıldı.

Beşiktaş Belediyesi'nin katkı verdiği gala gecesi, Mustafa Kemal Merkezi'nde gerçekleşti. Trabzonspor'un efsane kadrosunun ve eski stadı Hüseyin Avni Aker'in konu alındığı belgeselin gala gecesinde Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç'in yanı sıra, bordo-mavili ekibin şampiyonluklara ambargo koyduğu yıllardaki efsane kadrosunda bulunan oyuncular hazır bulundu.

"TRABZONSPOR BİR DÜNYA MARKASI"

Gala gecesinde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor'un çok önemli bir değer olduğunu belirterek, "Trabzon ve Trabzonspor bir dünya markası. Bugün de bunu görüyoruz. Trabzon, İstanbul, Ankara, yurt dışı fark etmiyor. Her yerde Trabzonspor hayranları var. Arkada dev bir miras var. O mirasın üzerindeki değeri konuşuyoruz. O değerin adı bordo-mavi. İçerisinde bir sürü şampiyonluk ve başarı var. Büyük bir çınarı konuşuyoruz. Bundan sonra bize düşen, bunu daha görkemli hale getirmek. İnanıyoruz ki bu heyecanla birlikte bunu da başaracağız" dedi.

"KONYASPOR BİLET FİYATLARINI ÇÖZECEKTİR"

Bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor mücadelesi öncesinde, yeşil-beyazlı ekibin yönetiminin açıkladığı 900 TL'lik deplasman bilet fiyatının Konyaspor yönetimi tarafından çözüleceğini söyleyen Usta, "Konyaspor bence bilet fiyatlarını çözecektir. An meselesidir. Trabzonspor'a böyle bir şeyin yapılması doğru değil. İnsanları spor üzerinden barıştırıyor olmamız lazım. Dostluğun ön plana çıkarılması lazım. Dostluğun kazanması lazım. 900 Lira konusu bence hangi amaçla yapıldıysa karşılığını şu ya da bu şekilde bulmuştur. Trabzonspor'la alakalı olmaması gerekir. Zannediyorum ki şu saatte çözülüyordur ve çözülmek üzeredir" diye konuştu.

"BÜTÜN HAZIRLIĞIMIZ GELECEK SENE İÇİN"

Ligin çok uzun bir maraton olduğunu ifade eden Muharrem Usta, "Kulüp olarak zor şartlardan geçiyoruz. Gittikçe üzerine koyup sağlıklı bir iskelet oluşturmak istiyoruz. İkinci devrede bunu epeyce göstermeye başladık. İnişli çıkışlı dönemlerimiz olacak. Amacımız iyi bir iskelet oluşturmak. O ışığı almaya başladık. Tabii eksikleri göreceğiz yine. Takım olma yolunda ilerliyoruz. Ümit edelim ki ikinci devre yüzümüz güler. Umutluyuz. Bütün hazırlığımız gelecek sene için. Önümüzdeki yıl Trabzonspor, kora kor mücadele eden başarılı dönemlerini tekrar hatırlatacaktır. Bunu da hep birlikte başaracağız" diyerek sözlerini noktaladı.

İMAMOĞLU: "GELİRİ PROFESYONEL FUTBOLCULAR DERNEĞİ'NE BIRAKILACAK"

Muharrem Usta'nın ardından açıklamalarda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'nin bu geceye ev sahipliği yapmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, "Bugün Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde, hem de değerli Başkanım Muharrem Usta'nın ev sahipliğinde, Trabzonspor'un doğuşunu simgeleyen efsaneleri izleyeceğiz. Trabzonspor'un doğuşu derken şunun altını çizmek istiyorum, Trabzonspor; Türkiye'de Trabzonsporlular dışındaki herkesin ikinci takımı. Bu da, bu insanların sayesinde. Müthiş bir centilmenlik ve müthiş bir başarı var. Başkanımızla bu efsane için işbirliği yaptık. TS Club'larda bu belgesel satılacak ve geliri Profesyonel Futbolcular Derneği'ne bırakılacak. Başkanımızla böyle bir işbirliğimiz var. Umuyorum ki Türk Futbolu ve bugünkü spor camiası, bu efsanelerden ders alır ve umuyorum ki Trabzonsporlu taraftarlar, Trabzonspor'u tutmanın sadece bir futbol takımı tutmak olmadığını hissederler" diyerek sözlerini noktaladı.

Gala gecesinin açılış konuşmasını, Trabzonspor'un şampiyonluk maçını anlatan Orhan Ayhan sunarken, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış için konuşma yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından Muharrem Usta, Ekrem İmamoğlu'na, Trabzon Fikir Birliği adına ödül verirken, Trabzonspor'un efsane futbolcularına da ödüller verildi.

(Bozhan Memiş /İHA)
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