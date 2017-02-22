22.02.2017 13:09:40

Arkadaşına uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12.5 yıl hapis

Kayseri'de 11 yıllık arkadaşına dürümcüde uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kayseri'de 11 yıllık arkadaşına dürümcüde uyuşturucu satarken polis ekipleri tarafından yakalanan ve 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ile ilgili istihbari bilgi neticesinde 14 Aralık 2016'da saat:16.10 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi'nde T.K. ve E.Y.'nin üzerinde arama yaptı. T.K. üzerinde 0.25 gram bonzai ile yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık T.K. ve avukatı hazır bulundu.Sanık T.K. mahkemede, "Uyuşturucuyu 20 TL'ye satın almıştım. E.Y. isimli arkadaşım ile olay günü buluştuk, gezdik. Ben de bulunan uyuşturucudan biraz içmiştim. Daha sonra dürümcüye girdik, dürüm yerken, polisler geldi. Arkadaşım ile bir husumetim yok. Gizliden husumeti varsa bilmiyorum. 11 yıllık arkadaşım olur" diye konuştu.Yapılan idrar tetkikleri sonucu kanında uyuşturucu madde çıkmadığı sorulduğunda sanık T.K., bonzaiyi içtikten sonra hemen idrarda görülmediği cevabını verdi.Tanık olarak dinlenen E.Y. ise "Sanık benim çocukluk arkadaşım olur. Olay günü yemek yerken polisler geldi. Arkadaşım firariymiş, firar olduğunu bilmiyordum. Üzerinden de uyuşturucu çıktı, bana uyuşturucu satmadı, sadece yemek yedik" dedi.Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 740 TL adli para cezası verdi.