07.02.2017 10:34:05

Arkadaş tokadı

Bursa'da daha önceden tanıdığı arkadaşına yolda görüp sarılan vatandaş, cebindeki bin 100 liradan oldu.

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Bursa'da daha önceden tanıdığı arkadaşına yolda görüp sarılan vatandaş, cebindeki bin 100 liradan oldu.Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yüzbaşı Sabribey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden tanıdığı İ.K.'yı yolda gören R.G., selamlaşıp sarıldıktan sonra ayak üzeri sohbet etmeye başladı. Kısa süre sonra ayrılan ikiliden R.G., ceplerini kontrol ettiğinde bin 100 liranın olmadığını fark etti. Sol cebindeki paranın İ.K. tarafından alındığını düşünen R.G., polis merkezine gitti. İhbar üzerine ifadesine başvurulan şüpheli, iddiaları kabul etmedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.