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Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı
28.12.2016 20:05:48

Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı

Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı

Arjantin Devlet Başkanına taşlı saldırı
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İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
İstanbul'da iki günlük elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.
28.12.2016 20:53:01
Podolski'ye müthiş ücret
Podolski'ye müthiş ücret
Çin Ligi ekiplerinden Evergrande'nin Podolski için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
28.12.2016 19:47:31
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 yükselişle 77.547,71 puandan tamamladı.
28.12.2016 18:35:10
Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Trabzonspor: Mehmet Ekici gidebilir
Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi.
28.12.2016 17:45:40
Almanya'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Almanya'dan 'Suriye'de ateşkes' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Fischer 'Ülke çapında bir ateşkes sağlanacak olursa bunu memnuniyetle karşılarız' dedi.
28.12.2016 17:33:56
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak
Kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında, kamudaki 3 bin 220 kadroya yerleştirme yapılacağını bildirildi.
28.12.2016 17:30:43
İzmir'de kar bastırdı
İzmir'de kar bastırdı
Kar yağışı İzmir'in yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesine sebep oldu.
28.12.2016 17:29:55
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