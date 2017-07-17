17.07.2017 12:35:05

Arizona sulara gömüldü: 9 ölü!

Ünlü Cold Springs'e yüzmek için gelenler bastıran ani yağışın yol açtığı sele kapıldı, polis dokuz can kaybının yanı sıra iki kişiye de ulaşılamadığını açıkladı.

ABD'nin Arizona eyaletindeki aşırı yağışlar, Tonto Milli Parkı'nda felakete yol açtı. Ünlü Cold Springs oyuğuna yüzmek için gelenler, aniden bastıran yağışla birlikte sele kapıldı. Sel geldiğinde, Cold Springs'te yaklaşık 100 insan bulunuyordu.

Felakette dokuz kişi yaşamını yitirdi, yetkililer iki kişiye de ulaşılamadığını bildiriyor. Mahsur kalanların bir kısmı helikopterlerle kurtarıldı.