10.02.2017 09:57:31

Arızalanan asansörler vatandaşı mağdur ediyor

Aydın Tren Garı'ndaki asansörler sık sık arıza yapınca, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar mağdur oldu.

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Aydın Tren Garı'ndaki asansörler sık sık arıza yapınca, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlar mağdur oldu.1955 yılında açılan ve 62 yıldır Aydınlılara hizmet veren ve önceki yıl yaklaşık 5 milyon Türk Lirasına restorasyonu yapılarak hizmete açılan Aydın Tren Garında çalışmayan asansörler, engelli vatandaşların önüne bir engel daha koyuyor.Yapılan restore çalışmaları sonunda güzel bir görünüme kavuşan, Aydın Tren Garında yapılan yenileme çalışmaları sonrası vatandaşlara kaliteli hizmet verirken, sık sık bozulan asansörler ve yürüyen merdivenler özellikle özürlü vatandaşları canından bezdirdi. 5 milyon liraya yenilenen ve kaliteli hizmet veren Aydın Tren Garının asansörlerinin ve yürüyen merdivenlerinin sık sık arızalanmasına bir anlam veremediklerini belirttiler. Özellikle engelli vatandaşların ve yaşlıların kullandıkları asansörlerin arızalanması ve çalışmaması ile mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlar asansörlerin ve yürüyen merdivenlerin tekrar çalışır duruma getirilmesini istiyorlar.Asansörlerin tamiratı yapılıyor1866 yılında faaliyete geçen Türkiye'nin ilk demir yolu hattı olan, Aydın-İzmir demir yolu yenilendikten sonra taşıdığı yolcu sayısı bakımından rekor kırmıştı. Buna bağlı olarak Aydın Tren Garındaki yolcu sayısının da artması ile sık sık arızalanan asansörleri ve yürüyen merdivenleri kullanamayan özürlü ve yaşlı vatandaşların yaşadıkları mağduriyet TCDD Aydın Tren Garı yönetimi tarafından giderilmeye çalışılıyor. Aydın Tren Garındaki asansörleri ve yürüyen merdivenleri servis yetkilileri bakıma alınırken, arızaları gidermeye çalışıyorlar. Vatandaşlarda yapılan tamiratlar sonucu asansörlerin yeniden çalışır duruma gelmesini temenni ettiklerini dile getirdiler.