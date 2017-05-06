06.05.2017 19:39:36

Arın: 'Düşerken ayakta kalmamız için kazanmaktan başka çaremiz yok'

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Gençlerbirliği karşından alınan 1-0'lık galibiyetin ardından, 'Düşerken ayakta kalmamız için kazanmaktan başka çaremiz yok. Bundan sonraki maçlara da bu şekilde bakacağız' değerlendirmesini yaptı.

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Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Gençlerbirliği karşından alınan 1-0'lık galibiyetin ardından, "Düşerken ayakta kalmamız için kazanmaktan başka çaremiz yok. Bundan sonraki maçlara da bu şekilde bakacağız" değerlendirmesini yaptı.Spor Toto Süper Lig 30. hafta müsabakasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Adanaspor, maçı 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Adanaspor Teknik Direktörü Arın, "Oyunun geneline baktığımızda Gençlebirliği'nin üstün olduğunu gördüğümüz bir müsabaka oynadık. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik" değerlendirmesini yaptı."Kazanmaktan başka çaremiz yok"Şartlar ne olursa olsun kazanmaktan başka çarelerinin olmadığının altını çizen Arın, "Bundan sonraki maçlara da aynı düşünce ile çıkacağız. Düşerken ayakta kalmamız için kazanmaktan başka çaremiz yok. Bugün şans bize güldü. Oyuncularımı ve kalecimizi kutluyorum" açıklamasını yaptı.