04.02.2017 11:25:04

Arıcılar kovan desteklemelerini bekliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca üç yıldır arıcılara kovan başı yaptığı desteklemenin bu yıl Şubat ayının gelmesine rağmen ödenmemesi arıcıları olumsuz etkiledi. Sert geçen kış şartlarında arı kolonilerini beslemek için şekere ihtiyaç duyan arıcılar, desteklemelerin bir an önce ödenmesini istediler.OCAK AYINDA KOVAN DESTEKLEMELERİ ÖDENMEDİTürkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Muğla arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ziya Şahin, bakanlık ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, yöre Milletvekillerinin de bu konuda kendilerine katkı sunması istedi. Şahin yaptığı açıklamada, "Her yıl Ocak ayında ödenen ve arıcılarımızın da uzun yıllardan bu yana ocak ayında ödenmesi nedeni ile alışkanlık haline gelen kovan başı destekleme ödemeleri şu ana kadar ödenmedi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak konunun takipçisiyiz. Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü konu ile birebir ilgilenen bir birim. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Hakedişlerin hazır hale getirildiği, Sayın Bakanın ödeme talimatının beklendiği ifade ediliyor. Biz de 15 günden bu yana değişik defalarda Bakanlığımıza gittik. İnşallah en kısa sürede ödenir diye düşünüyoruz" dedi."YÖRE MİLLETVEKİLLERİ DE KATKI SUNSUN"Arıcılara kovan başı ödenecek 10 TL destek ile ilgili yöre milletvekillerinin de bu konuya sahiplenmelerini isteyen Şahin, " Bu konuya sadece bizim değil, bölge milletvekillerinin de sahip çıkması gerekiyor. Bugüne kadar bal üretimi konusunda Muğla'da bir sıkıntı yaşanmadı. Ama balın pazarlanması konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Özellikle Ocak ayında biraz sert geçen hava şartları nedeniyle arıcı arkadaşlarımız koloni beslemekteki sorunları nedeniyle bu destekleme bir an önce yatar ise arıcılarımız da rahat bir nefes almış olacaklardır. Uzadığı ve yatmadığı sürece de arıcılarımızı çok zor günler bekliyor. Çünkü arı kolonilerinin beslenmesi için şeker kullanılacaktır. Bu şekeri alacak maddi imkânları yetersiz olduğu için çok zorluklarla karşılaşacaklardır. Onun için bölge milletvekillerimiz de bu konunu üzerinde hassasiyet ile durmalarını rica ediyoruz" dedi.KOVAN BAŞI 10 TL DESTEKTürkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, üç yıldır kovan başı 10 lira destekleme ödendiğini belirterek, "Üç yıldır bir artış olmadı ve artışın olmamasına rağmen kovan başı 10 TL'ye arıcılarımız muhtaç duruma geldi. Eğer 10 liraya malettiğiniz balı 8 liraya satıyorsanız demek ki burada bir sorun var. Bu sorunların Bakanlık bünyesinde çözmek istiyoruz. Ama bu kadar zor şartlar rağmen bu desteğin bir an önce ödenmesi konusunda bizim de ciddi girişimlerimiz var. Ama paranın çıkış noktası Türkiye Arıcılar Birliği olmadığı için biz işin takipçisi durumundayız. Türkiye'de 58 bin aile arıcılık yapıyor. Bu ailenin içinde bizim 7 milyon kovan var. 5 milyon 800 bin kovan bu desteklemeden yararlanacak" dedi.