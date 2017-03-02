02.03.2017 18:11:32

Ardanuç Kaymakamı Abdil Koç öğrenciler ile kitap okudu

Artvin'in Ardanuç İlçesi Kaymakamı Abdil Koçbugün, Ardanuç İskender Paşa Çok Programlı Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte kitap okudu.

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Artvin'in Ardanuç İlçesi Kaymakamı Abdil Koçbugün, Ardanuç İskender Paşa Çok Programlı Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle birlikte kitap okudu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Saraç ve Ardanuç ÇPL Müdürü Yücel Şimşek Çelik ile birlikte bu yıl YGS sınavına girecek olan öğrencilerin kitap okuma programına katılan Kaymakam Koç, program bitiminde öğrencilerle sohbet etti.Kitap okumanın bir hayat felsefesi olduğunu , bireyin hayata bakış açısını değiştirdiğini , ufku genişlettiğini belirten Kaymakam Koç öğrencilere her fırsatta kitap okumalarını tavsiye etti. Koç, kısa bir süre sonra YGS sınavına girecek olan öğrencilere , yakında yetişkin bir birey olacaklarını , hayatlarına yön verebilmek için kararlı olmaları gerektiğini, hiçbir şey için geç olmadığını , kendi iradeleriyle sistemli ve bilinçli bir şekilde çalışarak istedikleri yerlere gelebileceklerini söyledi ve sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.