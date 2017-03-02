03.03.2017 09:15:06

Ardahanlı marangozdan 'Aleviyim, Solcuyum, Evetçiyim' şiiri

Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk yapan Cihan Abi, 16 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum için 'Aleviyim, Solcuyum Evetçiyim' diyerek şiir yazdı.

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Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk yapan Cihan Abi, 16 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandum için "Aleviyim, Solcuyum Evetçiyim" diyerek şiir yazdı.Hayatını marangoz ve mobilyacılık yaparak kazanan Cihan Abi yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumu için "Ben Ardahan'ın Damal ilçesinde marangozluk ve mobilyacılık faaliyeti yürütüyorum. Aleviyim ve aynı zamanda solcuyum. Bu konunun ulusal bir konu olduğu düşünüyorum. Fikirlerimden utanmıyorum ve referandumda evet diyorum" dedi. Evet ile ilgili olarak bir şiir kaleme alan mobilya ustası Cihan Abi tüm Türkiye halkına Evet demeleri için çağrıda bulundu.Abi'nin şiiri şöyle:"Bu vatan uğruna açar çiçeklerSolmasın diyorsan sende Evet deParalel parazit yılan böceklerDolmasın diyorsan sende Evet deHedefte tek vatan olduğu anlarTereddüt etmeden döküldü kanlarBu vatan uğruna verilen canlarÖlmesin diyorsan sende Evet deÖpünce Şehidin mezar taşınıAkıtır gözünden kanlı yaşınıAnalar Babalar sacın başınıYolmasın diyorsan sende Evet deÜlkümüz uğruna açılan perdeGeride olmayız Hep ilerdeUlusum Türklüğün sakın gerideKalmasın diyorsan sende Evet deAl bayrak üstünde yıldızlar HilalŞehidin kalbinde yegane celalVatanım Türklükte gayriye helalOlmasan diyorsan sende Evet deİstiklal uğruna dökülen terdeVatansız bir anlam olur mu serdeGazinin şedihin al kanı yerdekalmasın diyorsan sende Evet deMesele sağcılık solculuk değilAlevi sünni yolculuk değilŞer güçler vatanın üstünde meyilBulmasın diyorsan sen de Evet de"