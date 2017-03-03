03.03.2017 18:32:16
Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ı Artvin'in Şavşat İlçesi'ne bağlayan karayolunun 30. kilometresinde akşam saatlerinde çığ düştü. Çığ sebebiyle kapanan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
Ardahan-Şavşat yoluna çığ düştü
Ardahan-Şavşat karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.Ardahan-Şavşat karayolu, çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan'ı Artvin'in Şavşat İlçesi'ne bağlayan karayolunun 30. kilometresinde akşam saatlerinde çığ düştü. Çığ sebebiyle kapanan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.