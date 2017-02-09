09.02.2017 22:59:42

Ardahan merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik olarak Ardahan merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

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FETÖ/PDY'ye yönelik olarak Ardahan merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20'si polis 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve daha önce FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 20 polis memurunun arasında 4. sınıf emniyet müdürünün de olduğu öğrenildi. Emniyette ifadeleri süren şüphelilere ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.