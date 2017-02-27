27.02.2017 14:33:41

Ardahan'ın kurtuluşu Manisa'da da kutlandı

Manisa'da yaşayan Ardahanlılar, şehirlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutladı.

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Manisa'da yaşayan Ardahanlılar, şehirlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü kutladı.Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından Şehzadeler Belediyesinin katkılarıyla Hayal Düğün Salonunda düzenlenen Kurtuluş Gecesine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, Manisa Hemşeri Dernekleri Dönem Sözcüsü Cevdet Çiçek, hemşeri dernekleri başkanları ve vatandaşlar katıldı.Gecenin açılış konuşmasını yapan Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Şerafettin Özkan, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. Özkan, Başkan Çelik'i, Ardahan'ın fahri hemşehrisi olarak kabul ettiklerini açıkladı.Osmanlı ve Rusya arasında yaşanan ve 93 Harbi sırasında Ardahan'ın 40 yıl boyunca düşman işgalinde kaldığını belirten Başkan Özkan, "Zulüm altında, işgal altında inim inim inledi. İnsanlarımızı sürgünlere gitti. 23 Şubat 1921 yılında Ardahan'ımız kurtuldu. Bugün 96. Kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz. 3 yıl önce Manisa'da derneğimizi kurduk. Amacımız Manisa'da kültürümü yaşamak ve yaşatmaktır. Bunu çocuklarımıza taşıyabilirsek ne mutlu bize. Bir millet, bir toplum topla, tüfekle, tankla yok edilmiyor. Eğer o milletin kültürü yoksa o millet zaten yok olmuştur. İşte bizde bunun için kültürümüze sahip çıkmak istiyoruz. Biz Ardahan'ın kar çiçeğiyle kır çiçeğini seviyoruz, aynı zamanda Manisa'nın lalesini de seviyoruz. Biz Ardahanlıyız ama aynı zamanda Manisalıyız." dedi.Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, "Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü vesilesiyle Manisa'da kurtuluş şenliğindeyiz. Türkiye'nin batısıyla doğusu yan yana burada. Hep beraber Anadolu'da bir aradayız. Ardahan sıkıntılar yaşadı, eziyet gördü, aynısını Manisa da yaşadı. Yurdumuzun dört bir tarafı değişik düşmanlarla sarıldı. Hep birlikte mücadele ettik. Bin yıldır bu topraklarda bedel ödüyoruz. Burada bir medeniyet inşa ettik. Birbirimizin kıymetini, Anadolu'muzun değerini, vatanımızın kıymetini iyi bilmeliyiz. Bu ülkede bir ve beraberiz. Manisa'dayız ama kültürümüzü yitirmeyeceğiz. Geleneklerimizi bileceğiz, bu farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Bu bir çatışma unsuru değildir. O zaman bu ülke hepimize yetecektir. 2 yıldan beri Ardahan'ın kurtuluş etkinliklerine Şehzadeler Belediyesi olarak katkı sağlıyoruz. Türkiye'nin neresinden olursa olsun ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı hangi köşede olursa olsun gelen herkesi birinci sınıf Manisalı kabul edip bağrımıza basıyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından Aşık Mürsel Sinan ve Mehmet Akbulut, söyledikleri parçalarla geceye ayrı bir renk kattı.