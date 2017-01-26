26.01.2017 23:03:34

Ardahan EMITT 2017'ye renk kattı

EMITT 2017 Turizm Fuarı'na katılan Ardahan, kültürel varlıkları, ekolojik çeşitliliği, dört mevsim doğa turizm potansiyelleri, yerel yaşam tarzı, yöresel el sanatları, yöresel yiyecek ve içecekleri, doğal ürünleri ve alternatif doğa sporları tanıtıldı.

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EMITT 2017 Turizm Fuarı'na katılan Ardahan, kültürel varlıkları, ekolojik çeşitliliği, dört mevsim doğa turizm potansiyelleri, yerel yaşam tarzı, yöresel el sanatları, yöresel yiyecek ve içecekleri, doğal ürünleri ve alternatif doğa sporları tanıtıldı.Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcileri ağırlayan EMITT 2017 Turizm Fuarı, bugün TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 70'i aşkın ülkeden katılan kurum ve kuruluşlara kapılarını açtı. Bu yıl 21'incisi düzenlenen ve 70'i aşkın ülkenin yer aldığı fuara, otel işletmeleri, turizm işletmeleri, tur operatörleri, seyahat acentaları, turizm tedarikçileri, resmi kurumlar, diplomatik temsilcilikler, etkinlik organizatörleri, akademik kurumlar ve diğer turizm faaliyetleri katıldı.Stant yoğun ilgi gördüDoğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Ardahan'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı Ardahan standı katılımcılardan yoğun ilgi gördü, STK'ların yanı sıra çok sayıda bürokrat, iş adamı, turizm işletmecisi ve vatandaşlar standı ziyaret etti. Ardahan Valiliği ve Ardahan Belediyesinin koordinatörlüğünde çeşitli etkinliklerin yer aldığı Ardahan standında, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve Ardahan Valisi İbrahim Özefe de yerini aldı.Ardahan'ın turizm potansiyeli hakkında konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy bölgenin yaz ve kış aylarında etkin olduğunu söyledi. Ciddi bir potansiyelin olduğunu kaydeden Başkan Köksoy konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:"Doğu Karadeniz'in, Kuzeydoğu Anadolu'nun ve Kafkasya'nın bütün renklerini Ardahan taşır. Kültürel ve sosyolojik olarak böyledir. Aynı zamanda iklim ve eko sisteminde de böyledir. Bu bölge iyi bir turizm bölgesidir. Tarihi eserlerin, kalelerin varlığı çok önemli bir sayıdadır. Ardahan'da doğal panoramik manzaralar, kış turizmi, av turizmi, sulak alanlar ve yayla turizmi açısından ciddi bir potansiyelimiz mevcuttur. Müthiş bir görsel güzellik, foto safari açısından adeta tiryaki edecek bu güzellikleri öncelikle kendi hemşerilerimizin tanımalarını, tanıtmalarını istirham ediyorum. Kendi değerlerimizi tanır, farkında olursak bu sektörü ilgiyle takip eden tüm insanlara tanıtmış oluruz."Köksoy ayrıca Ardahan'ın meşhur ürünleri arasında yer alan balı da tanıttı. Piyasada bulunan sahte ballar ile Ardahan'ın saf balının hemen ayırt edilebileceğini söyleyen Başkan Köksoy, gerçek balın kristalleşmesinin de normal olduğunu belirtti. Halk arasında yanlış bilinen doğruyu açıklayan Köksoy, "Gerçek bal yüksek yayla çiçeklerinden elde edildiği için erken zamanda kristalize olur. Kristalizasyon gerçek bir balın özelliğidir. Sahte ballar çok kaynatıldığı için, katkı maddeleri olduğu için böyle bir kristalizasyon yaşamazlar. Ama maalesef halkımız arasında sanki bu kristalizasyon şeker balıymış gibi bir algı oluşmuş. Bu kesinlikle yanlıştır. Balı bu şekilde yemek en güzeli en doğalıdır" dedi."Yaz aylarında Ardahan'ı görmeyi tavsiye ediyorum"Ardahan Valisi İbrahim Özefe de Çıldır gölü yüzeyini kaplayan buzun üzerinde düzenlenen Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni hakkında konuştu. Türkiye'de buz üzerinde yapılan tek şölen olduğunu belirten Vali Özefe, "Ardahan'ımız geleneklerini göreneklerini sürdüren, komşuluk ilişkilerinin, Türk geleneklerinin sımsıkı yaşatıldığı bir vilayetimiz. Bu yıl 4 Şubat'ya Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni'ni gerçekleştireceğiz. Burada atlı kızak, buz pateni ve buz üzerinde değişik faaliyetler icra edilecek. Bu da sanırım Türkiye'de buz üzerinde yapılan tek şölen. Yaz aylarında özellikler Ardahan'ı görmeyi tavsiye ediyorum" dedi.