10.05.2017 08:26:59

Ardahan'da 'Trafik Haftası' etkinlikleri düzenlendi

Ardahan'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

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Ardahan'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen programda öğrenciler şiir okudu, trafiği anlatan sinevizyon gösterimleri yapıldı. Trafik haftası dolayısıyla düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, okullarda verilen kurslar sonucu seçilen trafik dedektiflerine ise dedektif kartları verildi.Programda konuşan Ardahan Valisi İbrahim Özefe, "Toplum kurallarının ve toplum kurallarına uyulmasının en fazla tezahür ettiği, kendisini gösterdiği alan trafiktir. Herhangi bir şehrin veya herhangi bir ülkenin trafik seyrine baktığınızda, trafikteki araçların ve o araçları kullanan insanların hareket tarzına, davranış şekillerine baktığınızda o şehir hakkında, orda yaşayan insanlar hakkında hemen aklında bir hüküm oluşturuyor insan. Trafik kuralları okullarımızda öğretiliyor. Hep söylendiği gibi, trafik kurallarına uyalım. Bu bilinci uyandıralım. İçinde bulunduğumuz trafik haftası da bu bilinci uyandırmayı amaçlamaktadır. Çok daha huzurlu bir trafik ve huzurlu bir şehir diliyorum" dedi.Programın ardından Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri ile Sağlık ve AFAD ekiplerinin arama-kurtarma faaliyetlerinde kullandığı materyaller sergisi gezildi.