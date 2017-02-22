22.02.2017 13:12:17

Ardahan'da 24 kişi FETÖ'den tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

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Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.FETÖ/PDY'ye üye olma suçu ile ilgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında Ardahan merkezli 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheliden aralarında karakol amiri, komiser, komiser yardımcısı, polis memurunun olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konuldu.Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.6 şüphelinin arandığı belirtilirken, 1 şüphelinin de yürütülen bir soruşturmada tutuklu olduğu öğrenildi.