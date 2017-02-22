SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ardahan'da 24 kişi FETÖ'den tutuklandı
22.02.2017 13:12:17

Ardahan'da 24 kişi FETÖ'den tutuklandı

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda Bylock kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye üye olma suçu ile ilgili Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince, soruşturma kapsamında Ardahan merkezli 18 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheliden aralarında karakol amiri, komiser, komiser yardımcısı, polis memurunun olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda delil niteliği olduğu düşünülen eşyalara el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 24 şüpheli, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

6 şüphelinin arandığı belirtilirken, 1 şüphelinin de yürütülen bir soruşturmada tutuklu olduğu öğrenildi.
    YORUM YAZ
TSK'da başörtüsü yasağı kalktı! TSK'DA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKTI!
İran'dan Türkiye'ye Suriye tehdidi!
'Yeni bir 28 Şubat geliyor'
Yunanistan'dan darbeci askerlerle ilgili açıklama
İnsan kulağının üzerinde yer alan delik nedir?
Sağlamcı ol, CEBİNİ SAĞLAM’A BAĞLA
Kıbrıs görüşmelerinde kriz devam ediyor! Türk tarafından yeni karar!
Menbiç ve Rakka açıklaması
Irmak bebeğin babası cinnet getirdi!
CIA Suriyeli muhaliflere askeri yardımı kesti!
Feyzioğlu: Anayasa değişikliği eyalet sistemini getirir
ABD: Rusya Kırım'ı vermezse yaptırım sürer
PYD'li isim özel uçakla ABD'ye gitti: Sır ziyaret!
Kılıçdaroğlu mu daha iyi bozkurt yapıyor Yıldırım mı?
'Ömer Halisdemir'i vurdum ama nefsi müdafaaydı'
Kılıçdaroğlu, referandumda evet çıkmayacağına inanıyor
ABD'nin yeni düzenlemesi netleşiyor: Önce suça bulaşan göçmenler...
22 Şubat 2017 gazete manşetleri
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
IŞİD iflas ediyor
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
1,4 milyon çocuk açlıktan ölmek üzere
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
AK Parti'de bir anket daha!
Diyarbakır’da yola tuzaklanmış EYP imha edildi
Diyarbakır’da yola tuzaklanmış EYP imha edildi
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı sayesinde bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.
22.02.2017 13:04:07
Gülen'in avukatı Erdemli yakalandı
Gülen'in avukatı Erdemli yakalandı
Fetullah Gülen'in yıllardır avukatlığını yapan Orhan Erdemli, yakalanarak emniyete götürüldü.
22.02.2017 12:49:44
Mardin'de PKK operasyonunda 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Mardin'de PKK operasyonunda 2 güvenlik görevlisi yaralandı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
22.02.2017 12:38:31
Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı öldürüldü
Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı öldürüldü
Yemen Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Seyf el-Yafii'nin, hayatını kaybettiği bildirildi.
22.02.2017 12:35:03
FETÖ firarileri saklandıkları evde yakalandı
FETÖ firarileri saklandıkları evde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmaktan aranan 16 kişi Manisa’nın Salihli ilçesinde saklandıkları bir evde yakalandı.
22.02.2017 12:25:21
Mobilyada fiyatlar düştü satışlar arttı
Mobilyada fiyatlar düştü satışlar arttı
Mobilyada KDV indirimiyle fiyatların yüzde 10 düştüğünü kaydeden sektör temsilcileri, satışlar ve siparişlerin yüzde 15 ila yüzde 30 arasında arttığını belirtti.
22.02.2017 12:11:17
Diyanet İşleri fetva rehberi hazırlayacak
Diyanet İşleri fetva rehberi hazırlayacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ve ilgili personele yönelik eğitimlerin yanı sıra fetva dil ve üslubuna yönelik kriterler belirleyecek bir rehber hazırlamayı planlıyor.
22.02.2017 12:10:38
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de bir anket daha!
AK Parti'de bir anket daha!
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Reuters: ABD destekli SDG Deyr-i Zor'a girdi
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
Erdoğan ve Ruhani'nin Körfez ziyaretler: Liderler hangi mesajları verdi?
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'ABD, hakkı söyleyen alimleri ortadan kaldırıyor'
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
'Ömer Halisdemir gibi uyarılsaydım, ben de komutanımı vururdum'
Demirtaş'a hapis cezası
Demirtaş'a hapis cezası
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Müslüman yolcu uçaktan indirildi
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü
Esed-PYD ittifakı derinleşiyor
Esed-PYD ittifakı derinleşiyor
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
Mehmet Şimşek 'Atatürk kaldırılacak' iddiasına cevap verdi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
'Ben darbe yaptım. Cezası idam olsa bile...'
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
Sözcü Yazarı: MHP de iktidar partisiymiş gibi ...
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Erdoğan'a ilk tekmeyi bunlar vuracak!'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
'Kürt oyları hayati derecede önemli'
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Ahvaz olayları 7. gününü doldurdu
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
Saadet Partisi 'Hayır' için bastırıyor
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Hızlı tren haberi asılsız çıktı
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı
Türk hackerlar büyük saldırı başlattı

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları