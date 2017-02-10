10.02.2017 10:00:48

Ardahan buz tuttu

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gecenin en düşük sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 22 derece ölçüldü.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ardahan'da etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gecenin en düşük sıcaklığı Göle ilçesinde sıfırın altında 22 derece ölçüldü.Ardahan'da dondurucu hava hayatı olumsuz etkilerken bölgede birçok ev ve araçların camları buz tuttu. Çatılarda oluşan buz sarkıtları da vatandaşlar için tehlike oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.Habib Hayati Nesiboğlu isimli vatandaş, "Soğuklarda çoğu kez kirpiklerim buz tutar. Soğuklar perişan ediyor, insanı resmen kesiyor. Şubat ayında havalar kırılır diye düşündüm ama yine soğuklar devam ediyor" dedi.