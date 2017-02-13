13.02.2017 08:48:03

Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Oyunları Gençlik ve Spor kulübü rüzgarı esti

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Ardahan Kulüpler Arası İl Şampiyonasında Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü rüzgarı esti.

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Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Ardahan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Ardahan Kulüpler Arası İl Şampiyonasında Ardahan Belediyesi Kış Güneşi Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü rüzgarı esti.Büyükler Düzenlemeli "Kafkas" kategorisinde İl Şampiyonu oldu. Ayrıca Düzenlemeli Gençler kategorisinde İl ikinciliği ile 3 ekip üç kupayla yarışmada büyük başarı elde etti.Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Halk oyunlarının kültürümüzün en büyük zenginliği olduğunu söyleyerek; bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başkan Köksoy, Halk oyunlarımız diğer kültür miraslarımız gibi önemli değerlerden biridir. Biz bu değerlere sahip çıkmak, yaşatmak ve gelecek nesillere sevdirerek, aktarmalıyız. Bu yarışmada elde ettikleri başarıdan dolayı, antrenör ve oyuncularımızı kutluyorum.. Hak kazandıkları bölgeler arası şampiyonada başarılarının devamını diliyorum" dedi.