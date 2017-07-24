24.07.2017 09:41:41

Arda Turan teklife sıcak bakıyor!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftarları sevinçten uçuracak müthiş bir hamle hazırlığında.

Galatasaray'ın Avrupa'ya Temmuz'da veda etmesi, sezona büyük ümitler ve flaş transferlerle başlayan yönetimin de, Igor Tudor'un da tahtını çok erken salladı. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Dursun Özbek, müthiş bir hamle hazırlığında. Özbek'in, "Gel tekrar Aslan'ın kaptanı ol" diyerek mesaj yolladığı yıldızın ise Arda Turan olduğu ortaya çıktı.

GÖRÜŞME AĞUSTOS BAŞINDA

Barcelona'daki geleceği uzun süredir tartışılan deneyimli futbolcuyla ilk temasın da kurulduğu ve olumlu sinyal alındığı öğrenildi. İki taraf arasında yüz yüze gerçekleşmesi beklenen en kritik görüşme ise Arda Turan'ın Barcelona ile gittiği Amerika turnesi sonrasında, yani Ağustos başında olacak.

4.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kulübü Barcelona ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunan Arda Turan, İspanya'da yıllık 4.5 milyon Euro (18 milyon TL) kazanıyor. Uygun bir kiralama bedeliyle Barça kısmını çözmeyi planlayan Başkan Özbek'in Arda Turan'a ise şu an aldığı maaşı vereceği vurgulandı.

İSPANYA'DA 22 GOL 32 ASİST

Arda Turan'ın yıldızı Atletico Madrid'te parladı. İspanyol ekibinin Barça ve Real'i geride bırakıp şampiyon olduğu sezon harikalar yarattı ve Kırmızı-Beyazlılar'da 178 maça çıkıp 22 gol, 32 asistlik bir performans sergiledi. Ardından Barcelona'ya transfer olan deneyimli futbolcu, 55 maçta 15 gol attıp 11 asist yaptı.