27.01.2017 11:56:56

Arda attı, Barça turladı

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında evinde karşılaştığı Real Sociedad'ı 5-2 yenerek, yarı finale çıktı

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Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında evinde karşılaştığı Real Sociedad'ı 5-2 yenerek, yarı finale çıktı. 77. dakikada Neymar'ın yerine oyuna giren Arda Turan, 81'de fileleri havalandırdı.İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Barcelona, Nou Camp'ta Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Deplasmandaki ilk maçtan 1-0 galip ayrılan Barça, bu maçta da rakibini 5-2 mağlup ederek, yarı finale yükseldi. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 17 ve 82. dakikada Denis Suarez, 55. dakikada penaltıdan Lionel Messi, 63. dakikada Luis Suarez ve 80. dakikada Arda Turan attı. Milli futbolcu 77. dakikada Neymar'ın yerine dahil oldu. Sociedad'ın gollerini ise 62. dakikada Juanmi ve 73. dakikada Willian Jose kaydetti.Barcelona'da bu sezon 24 karşılaşmaya çıkan Arda Turan, rakip fileleri 13. kez havalandırdı ve kariyer rekorunu geliştirdi.