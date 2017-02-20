20.02.2017 11:13:30

Arcaklıoğlu ve Pınarbaşı'ndan, Rektör Çomaklı'ya ziyaret

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

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TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Rektör Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi'nin düzenlediği, "Akademik AR-GE Destekleri" konulu konferansa katılmak üzere Erzurum'a gelen TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.Ziyaretin öncesinde Kültür Merkezi Mavi Salon'da, Akademik AR-GE Destekleri konusunda konferans veren Arcaklıoğlu, akademik proje desteklerinden bahsederek, TÜBİTAK projeleriyle ilgili soruları yanıtladı. Konferansa, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayhan Çelik ile Prof. Dr. Medine Güllüce, Proje Ofisi Müdürü Prof. Dr. Hasan Özdemir ve çok sayıda akademisyen katıldı.Konferansın ardından Rektör Çomaklı'yı makamında ziyaret eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Arcaklıoğlu ve Rektör Pınarbaşı, Çomaklı'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler.Verilen konferans ve ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi'nin her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel çalışmanın içinde yer aldığını belirterek, TÜBİTAK'a sıklıkla proje başvurusunda bulunacaklarını ifade etti.