11.05.2017 01:58:44

Araştırma komisyonundan yurt yangınında ölen öğrencilerin ailelerine ziyaret

TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı Sarı ile üyeler, yangında yaşamını yitiren 10 öğrencinin ailelerine ziyarette bulundu- Milletvekili Sarı:- 'Bir daha bu tür elim kazaların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız'

TBMM Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı ile komisyon üyeleri, Adana'nın Aladağ ilçesinde geçen yıl 29 Kasım'da özel bir öğrenci yurdundaki yangında yaşamını yitiren 10 öğrencinin ailelerini ziyaret etti.

Sarı ile üyeler, ilçedeki biri özel iki öğrenci yurdunda incelemelerde bulunduktan sonra söz konusu yangının ardından yıkılan yurdun bulunduğu alanı gezdi.

Olayda hayatını kaybedenler için dua eden Sarı ile üyeler, daha sonra Köprücük Mahallesi'ne giderek yangında yaşamını yitiren öğrenciler Nurgül Pertlek, Sümeyye Yetim, Bahtınur Baş, Sevim Köylü, Zeliha Avcı ve Tuğba Aydoğdu'nun aileleriyle Menges İlkokulunda bir araya geldi.

Yangında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dileyen Sarı, TBMM'de kurulan araştırma komisyonu hakkında bilgi verdi.

Ailelerin acısını paylaşmak istediklerini belirten Sarı, "Bir daha bu tür elim kazaların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ziyaret daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Komisyon Başkanı Sarı ile üyeler, daha sonra Karahan Mahallesi'ne geçerek yangında yaşamını yitiren Gamze Bakır'ın ailesiyle görüştü.

Kışlak Mahallesi'nde, olayda ölen öğrenciler İlknur Maden, Cennet Karataş ile yaralanan Fatma Zehra Altın, Seda Topbaş ve Sema Karataş'ın ailelerini de dinleyen komisyon, taleplerle ilgili gerekli çalışmaların yapılması konusunda Aladağ Kaymakamı Abdullah Demirdağ ve diğer ilgililere talimat verdi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.