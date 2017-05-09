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Aras Kargo'ya kayyum atandı
09.05.2017 16:12:03

Aras Kargo'ya kayyum atandı

Aras Kargo Anonim Şirketi'nin yüzde 48,13 hissesine sahip A grubu hissedarları, Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı başvuru neticesinde Aras Kargo'ya mahkeme tarafından 5 Mayıs 2017 tarihinde yönetici kayyum heyeti atandı.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından daha önce şirkete temsilci kayyum olarak atanan İleri Akıncı'nın sınırlı yetkilere sahip olmasından, mahkeme tarafından temsilci kayyuma verilen geçici yönetim yetkilerinin kaldırılmasından ve şirketin hali hazırda bir Yönetim Kurulu olmamasından dolayı şirketin A grubu hissedarları Meral ARAS ve Barış Baran Aras'ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesine yaptığı başvuru sonucunda mahkeme; şirketin organsız olduğu ve acilen “yönetim kayyumu” atanması gerektiği kararı alarak şirkete 5 kişilik kayyum ataması yapıp kayyumların en az ikisinin müşterek imzası ile şirketi temsile yetkili olmalarına karar verdi. Böylece şirketin etkin bir şekilde çalışmasının önündeki engeller de kalkmış oldu.

AVUSTURYALI ORTAK DA DESTEK VERDİ

5 Mayıs 2017 tarihinde yapılan duruşmaya feri müdahil olarak katılan şirketin yüzde 25 hissesine sahip B grubu hissedarı Post 206 GMBH (Austrian Post) vekilleri de kayyum atanması talebine destek verince şirketin toplam yüzde 73,13'ünün desteği ile süreç hızlanmış oldu ve mahkeme yönetici kayyum ataması yaptı.

Yaptığı başvuru neticesinde atanan kayyum nedeniyle bir açıklama yapan Barış Baran Aras, uzun süredir devam eden hissedarlar arası sürecin sağlıklı ve verimli şekilde yönetilmesi konusunda yeni kayyum heyetinin olumlu yönde adımlar atacağına yürekten inandığını ifade etti. Aras Kargo'nun bir an önce uzlaşma zemininde hızlı büyümeye ve yeni yatırımlara odaklanması gerektiğine vurgu yapan Baran Aras, kargo sektörünün en değerli markası olan Aras Kargo'nun pozitif bir ortamda tüm hedeflerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirtti.

TİCARİ KAYYUM YETERLİ OLMADI

Bilindiği gibi geçtiğimiz şubat ayında ticari kayyum atanmış ancak yönetimsel anlamda ve hissedarlar arası süreç konusunda bir katkı sağlanamamıştı.
Yönetici kayyum heyetinde Mehmet YORULMAZER, Yasin DOĞAN, Uğur GÜRSOY, Ercan GÜR ve Yurdakul TUNÇER bulunuyor.

YÜZDE 50'SİNİN DAHA YABANCI ORTAĞA SATILMASI BEKLENİYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avusturyalı ortağın şirketin yüzde 50 hissesini alacağı iddia edilmişti. Daha sonra Post 206 Beteiligungs GmbH'nin Aras Kargo Yurt içi Yurt Dışı Taşımacılık A.Ş'nin yüzde 50 hissesinin Evrim Zuhal Aras, Barış Baran Aras, Meral Aras'tan devralması işlemi ile ilgili Rekabet Kuruluna başvurmuştu. 

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