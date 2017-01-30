30.01.2017 11:33:47

Aras Kargo 2017 hedefini açıkladı

Aras Kargo, 2017'de 1 milyarın üstünde ciro ve yüzde 19 büyümeyi hedeflediğini açıkladı.

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Aras Kargo, 2017'de 1 milyarın üstünde ciro ve yüzde 19 büyümeyi hedeflediğini açıkladı.Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Evrim Aras, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılı hedeflerini açıkladı. Evrim Aras, şirketin 2016 yılında yüzde 14 büyüme ile 965 milyon liradan kapattığını, 2017 için ise yüzde 19 büyüme hedefiyle 1 milyarın üstünde ciro olduğunu açıkladı.Toplam 825 şube, 29 transfer merkezi, 4 binden fazla araç ve çalışan sayısının 12 bin olduğunu belirten Aras, 3 yıl önce Birleşmiş Milletler'de Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri'yle başladıkları kadın dostu şirket uygulamalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyleyen Aras, "Kadın dostu şirket uygulamalarımız kapsamında şu anda yüzde 17 olan kadın çalışan oranımızı yıl sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyoruz. 2016'da yatırımlarını ağırlıklı olarak araç yenileme, el terminalleri, kaynak planlama yazılımı, elektronik ölçüm tartım sistemleri, konveyör sistemleri gibi teknolojilere yapıyoruz. Özellikle transfer merkezlerinde teknoloji odaklı yatırımlarla kuryelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Dijital dönüşümle hayata geçireceğimiz akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimiz artırmayı hedefliyoruz" dedi.