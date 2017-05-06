07.05.2017 07:56:56

Aras EDAŞ çocukları Hacivat-Karagöz oyunu ile buluşturdu

Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörlüğü Eğitim Salonu'nda çocuklara yönelik Geleneksel Gölge oyunu Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.

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Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörlüğü Eğitim Salonu'nda çocuklara yönelik Geleneksel Gölge oyunu Karagöz-Hacivat gösterisi düzenlendi.Aras EDAŞ Ardahan İl Koordinatörlüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara Karagöz-Hacivat oyunu sahnelendi. Çocukların davet edildiği etkinlikte, Ardahan Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden Mehmet Reşat Bulut tarafından Karagöz Hacivat Perde Gösterisi sergilendi. Çocukların büyük ilgi ile izlediği gösteride Karagöz ve Hacivat tarafından çocuklara çevre bilinci, orman ve doğa sevgisi, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında eğitici bilgiler verildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Aras EDAŞ İl Koordinatörü Meryem Akpınar, "7/24 esasına göre çalışan bir sektör olmamız nedeniyle personellerimizin çocukları ile bir arada olduğu zamanın artırılması, sosyal yaşamlarına ve gelişimlerine katkı sunmak ve Geleneksel Perde oyunu Karagöz Hacivat ile tanışmaları amacıyla bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Çocuklarımızın bir araya gelerek eğlenmeleri, eğlenirken de Geleneksel sanatlarımız hakkında fikir sahibi olmaları çocuklarımızla birlikte bizleri de mutlu etmiştir. Etkinliği düzenlerken katılım sağlayan çocuklarımıza ve bizlere destek olan Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Nesrin Yörükoğlu ve eğitici Mehmet Reşat Bulut'a teşekkür ederim. " dedi.