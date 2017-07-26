27.07.2017 10:52:34

'Araplardan beklediğimiz tepki Venezuela'dan geldi'

Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylara yönelik birlik olma çağrısında bulunan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında “Büyük Kudüs Mitingi”ni düzenleyeceklerini açıkladı.

TIME TÜRK | HABER MERKEZİ

İsrail'e karşı 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de, İstanbul Yenikapı'da “Büyük Kudüs Mitingi”ni düzenleyeceklerini açıklayan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, "Kudüs bizimdir diyen herkesi Yenikapı'ya bekliyoruz. Yenikapı'ya gelin, gelin ki gücümüzü dünya görsün” diye konuştu.

“MÜSLÜMANLARDAN BEKLEDİĞİMİZ TEPKİ VENEZUELA'DAN GELDİ”

İsrail'e karşı tüm cılız söylemleri bastıran tepkinin Venezuela'dan geldiğini belirten Karamollaoğlu, “Biz İslam ülkeleri yöneticilerinden beklerken Siyonist zulme en sert tepki Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan geldi. Maduro, işgalci İsrail'i sert bir dille kınarken, tüm İslam âlemine ayağa kalkma çağrısı yaptı” dedi.

MİTİNGE KİMLER KATILIYOR?

30 Temmuz Pazar günü Yenikapı'da yapılacak olan mitinge; Memur-Sen, İHH, Anadolu Gençlik Derneği, İSOMDER (İslam Toplumu Sosyal MEdya Derneği) katılacak.