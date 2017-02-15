SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Araplar ve biz'
15.02.2017 10:36:05

'Araplar ve biz'

'Araplarla ilgili bilgi edinmek, var olan bilgiyi genişletmek ve önyargılardan arınmak için, bölgeye seyahat elzem. Sadece 'dinî turizm' olarak değil, ait olduğumuz kocaman bir coğrafyanın parçalarını ve unsurlarını yerinde gözlemlemek için de Arap ülkelerinin mutlaka rotamızda bulunması gerekiyor. “Seyahat, taassubu yok eder” diyen hikmet ehli, ne güzel söylemiş…'

TİMETURK | HABER MERKEZİ

Yeni Şafak Yazarı Taha Kılınç, bugünkü köşesinde Türkiye olarak Arap dünyasına "yaklaşımımızı" , "politikalarımızı" ve "geliştirmemiz gereken bakış açısını" yazdı.

İşte yazısının ilgili bölümü:

ELİMİZDNE İLK ÇIKAN TOPRAKLAR...

Yavuz Sultan Selim, Çaldıran'la İran'a boyun eğdirdikten sonra, 1516-17'deki ünlü seferleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını Arap coğrafyasına doğru genişletmişti. Tarihin garip bir cilvesiyle, Yavuz'un muharebe yoluyla kontrol altına aldığı bölgeler, devlet zayıflamaya başladığında Osmanlı'dan ilk kopan coğrafyalar oldular. Önce İran, sonra (Kavalalı Mehmed Ali Paşa döneminde, resmen olmasa da fiilen) Mısır ve ardından Arap Yarımadası.

RAKİPLERİMİZİN BU ÜLKELER OLMASI TESADÜF DEĞİL

Modern Türkiye'nin İslâm dünyasında ciddi rekabet yaşadığı üç ülkenin İran, Mısır ve Suudi Arabistan olması, bu bağlamda tesadüf değildir. Tarihsel sürtüşme şuur altında devam etmiş, ana bünyeyle uyum bir türlü sağlanamamış gibidir adeta.

"BOŞLUK" YILLARI

Atatürk'le İran Şahı Rıza Pehlevi'nin ve Ürdün Kralı Abdullah'ın kişisel temasları dışında, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Arap coğrafyasıyla temasımız kesildi. İsrail'in kuruluş sürecinde, sonrasındaki savaş ve çatışmalarda, Türkiye bölgede yoktu. Buna mukabil, Araplar da Kıbrıs gibi temel meselelerimizde yanımızda olmadılar.

TÜRKİYE, ARAP COĞRAFYASINI BATI KULİSLERİ ÜZEİRNDNE OKUDU...

Türkiye, on yıllar boyunca Arap coğrafyasını Batı başkentlerindeki kulisler üzerinden okudu. Bölgeyi İngilizce ya da Fransızca yayınlardan takip ederken, Arapça bilmek ya da Arap kültürüne dair malumat edinmek hem gereksiz, hem de ayıp görüldü. Bunun sonucunda, Arap başkentlerine giden diplomatlarımız, görev yaptıkları ülkelere Müslüman bir ülkenin bölgesel refleksleriyle değil, Batılı ülkelerin perspektifiyle baktılar.

DUYGUSAL ve SİYASİ MESAFE...

Bu uzun ve zor dönem boyunca, Türkiye, Arapları ilgilendiren temel meselelerde inisiyatif almayışını ve kenarda duruşunu, “Büyük devletler, önemli olaylar karşısında hemen tepki göstermezler, soğukkanlılıklarını korurlar” şeklinde savundu. Oysa bu, bölgeye karşı duygusal ve siyasi mesafenin itirafından başka bir şey değildi.

2000'LER: GÜNEYİMİZDE ARAPLARIN YAŞADIĞINI KEŞFETTİK

Nihayet, 2000'lerin başından itibaren, özellikle de AK Parti'nin iktidara gelişiyle bu yaklaşım kökünden değişmeye başladı. Güneyimizde Arapların yaşadığını yeniden keşfettik; onların boğuştuğu problemlerin aslında bizi de yakından ilgilendirdiğini, sorunlara gözümüzü kapatmanın bizi kurtarmadığını fark ettik. Geç kalmışlığın verdiği telaşla, bölgenin dört bir yanına elimizi uzattık, kaçırdığımız fırsatları tekrar yakalamak için uğraşmaya giriştik. Son 15 yıldır bu çabamızı da sürdürüyoruz. Elimizden ne kadarı gelirse…

SAMİMİ ADIMLARIMIZIN BOŞA ÇIKMAMASI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Evvela, “Arap halklarını ve ülkelerini vaktiyle yönetmiş olduğumuz” gerçeğini aklımızda daha gerilere itmemiz gerekiyor. Onlara yaklaşımda bu şuuraltının tesirinde kalırsak, sağlıklı bir diyalog kuramayız. “Bizden koptunuz, iki yakanız bir araya gelmedi. Huzur için yeniden sizi biz yönetelim” vurgusunu hisseden bir Arap'ın, kalbinden neler geçireceğini tahmin edebiliriz. Onlara öğreteceğimiz şeyler olsa bile, bunu denklik ve eşitlik esası üzerinden kurgulanacak bir dille yapabiliriz. Ayrıca, onlara öğreteceğimiz şeyler kadar, onlardan öğreneceğimiz şeyler de olacaktır.

Arap dünyasıyla ilgili bilgi eksiğimizi hızla tamamlamak, ikinci görevimiz. Arapça bilen, bölgeyi her yönüyle derinlemesine çalışan uzmanlarımız olmalı. Sadece “Osmanlı'yla ilgisi yönünden” Arap coğrafyasını tanıma saplantısından kurtularak, karşımızda duran devasa okyanusta kulaç atmaya başlamalıyız. Bizi bölüp parçaladığından şikâyet ettiğimiz 'dış güçler'in, bu coğrafyayı bütün unsurlarıyla ciddi şekilde etüt ettiğini, enstitüler kurduğunu, tarihçi ve diplomatlar yetiştirdiğini unutmadan…

Bir not olarak: Türkiye'nin, Arap coğrafyasında Araplarla kendi dillerinden anlaşacak diplomat eksiği hâlâ had safhada.

Üçüncü bir nokta olarak, bölgesel meselelerimizi illâ siyasi perspektiften ve güncel sıcak gelişmeler ışığında okuma ısrarından vazgeçmek şart.

...Yapılabilecek tonlarca iş var. Buna, bu köşede sıklıkla Kudüs'ü gündeme getirerek işaret etmeye çalışıyorum. İşgale takılıp kalmak yerine, eldeki mevcut şartlarla yapılabilecek olana kafa yormak… Vazifemiz bu.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Robin van Persie kadro dışı kaldı
Robin van Persie kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de Robin van Persie, Krasnodar maçı kadrosuna alınmadı.
15.02.2017 11:42:07
'Fransa'daki polisler etnik ayrımcılık yapıyor'
'Fransa'daki polisler etnik ayrımcılık yapıyor'
Fransa'da polislerin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasından sonra polisin uyguladığı ayrımcılık ve saldırgan tavırlar hala tartışılıyor.
15.02.2017 11:35:24
İstanbul’a 3 yeni ada geliyor
İstanbul’a 3 yeni ada geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik’e 3 yeni ada yapmak için çalışmalara başladı.
15.02.2017 11:30:56
ÖSYM sınav takviminde değişiklik
ÖSYM sınav takviminde değişiklik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, TUS ve STS Tıp sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.
15.02.2017 11:27:54
Ağbal: Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi
Ağbal: Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını değerlendirdi.
15.02.2017 11:23:34
Yeni Zelanda'da acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda'da acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda'da iki gündür devam eden orman yangınlarında rüzgarın yön değiştirmesinin ardından acil durum ilan edildi.
15.02.2017 11:19:17
İstanbul’da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Pendik’te 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Rekor miktardaki uyuşturucunun yakalandığı operasyon polis kamerasına da yansıdı.
15.02.2017 11:15:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
ABD'nin korkunç Suriye gerçeği ortaya çıktı!
ABD'nin korkunç Suriye gerçeği ortaya çıktı!
Merkel'in Suriyeli iddiası şaşkınlıkla karşılandı
Merkel'in Suriyeli iddiası şaşkınlıkla karşılandı
FETÖ'den yargılanan eski futbolcular için karar
FETÖ'den yargılanan eski futbolcular için karar
Başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı!
Başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Trump, Ortadoğu politikalarını Yahudi damadına danışacak
Trump, Ortadoğu politikalarını Yahudi damadına danışacak
Orhan Pamuk: 'Hayır' oyu vereceğimi söyledim, röportaj Hürriyet'te yayımlanmadı!
Orhan Pamuk: 'Hayır' oyu vereceğimi söyledim, röportaj Hürriyet'te yayımlanmadı!
Rus uçaklarından ABD gemilerine taciz
Rus uçaklarından ABD gemilerine taciz
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: OHAL kaldırılmalı
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: OHAL kaldırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı: Kürtlere Fırat'ın doğusunda dokunmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı: Kürtlere Fırat'ın doğusunda dokunmayacağız
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
İsmailağa Cemaati'ne Kur'an dağıtma yasağı
İsmailağa Cemaati'ne Kur'an dağıtma yasağı
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları