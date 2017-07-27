27.07.2017 18:02:25

'Araplar bizimle beraber, Erdoğan burnunu sokuyor'

İsrail Eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon; Arapları övdü, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi…

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Filistin'de yaklaşık 2 haftadır yaşanan Mescid-i Aksa krizi İsrail siyasetinin de başlıca tartışma konusu… Binyamin Netanyahu hükümeti, Mescid-i Aksa'da yaşananları iç kamuoyuna anlatmakta sıkıntı yaşarken, Eski İsrail Savunma Bakanı Moşe Yaalon'dan hükümete dikkat çekici eleştiriler geldi. Yaalon, Mescid-i Aksa'ya konulan elektronik dedektörleri kasdederek, “Bu dedektörlerin Mescid-i Aksa kapısına konulması ilke bakımından zorunluluktur. Zaten Mekke ve Medine ile birlikte başka mescitlerde de var” dedi.



“ERDOĞAN'IN NASIL BURNUNU SOKMAYA ÇALIŞTIĞINI…”



Arap ülkelerinin Filistin topraklarında ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik hak ihlallerine ses çıkarmamasına da değinen Yaalon, konuyu uluslar arası kamuoyunda en ciddi tepkiyi gösteren Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a getirerek şunları söyledi:



“Bizim bu olayda Suudiler başta olmak üzere Arapları vazifelendirmemiz gerekirdi. Çünkü onlar bugünlerde bizimle beraberler. Ve bu olaya yaklaşımlarını gördünüz. Aynı şekilde Türkleri Cebel-i Heykel'den (Mescid-i Aksa) uzaklaştırmak için Amerikalıları vazifelendirmeliydik. Erdoğan'ın konuya nasıl burnunu sokmaya çalıştığını gördük.”