11.02.2017 21:22:53

Arap ülkeleri meclis başkanları, Kahire'de toplandı

Toplantıda 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine Suudi Arabistan aleyhine dava açma imkanı veren yasa ve İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesi gündemdeydi...

AA'nın haberine göre Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği merkez binasında, Lübnan ile 2011 yılında üyeliği dondurulan Suriye dışında diğer Arap ülkeleri meclis başkanlarının katılımıyla Arap Parlamento Konferansı gerçekleştirildi. Konferansın sonuç bildirisinde, 11 Eylül yasası gibi Arap ülkelerini hedef alan, uluslararası hukuk ve örfe aykırı kanunlara tepki gösterildi.

Gelecek ay Ürdün'de düzenlenmesi planlanan zirveye sunulacak bildiride, Arap ülkelerinin egemenliğine zarar verme çalışmalarının suç olarak tanımlandığı yasaların çıkarılması gerektiğine işaret edildi. İran'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahalesinin, "uluslararası kanunlar, komşuluk ve devletlerin egemenliği ilkesinin" ihlal edilmesi olarak nitelendirildiği bildiride İran'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait (Taneb el-Kubra, Taneb es-Suğra ve Ebu Musa) adalardaki işgalini sonlardırması ve bölgede istikrarı sarsan saldırgan ve provokatif eylemlerinden vazgeçmesi istendi.

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